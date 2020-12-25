25.12.2020 (14:50)

Два подразделения войсковой ПВО ЦВО полностью перевооружены на современные образцы в 2020 году

Два подразделения войсковой ПВО Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году завершили перевооружение на современные комплексы. Новые образцы вооружения поставлены в отдельное зенитное ракетное соединение в Алтайском крае и в дивизион ПВО мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области.

В 2020 году завершено перевооружение подразделений зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Алтайском крае, на современные комплексы «Бук-М3». Современные образцы вооружения пришли на замену комплексов более ранних модификаций. Также полностью обновлен парк вооружения подразделения ПВО мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии ЦВО в Поволжье. В соединение поставлен дивизионный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба».

В течение года военнослужащие подразделений ПВО прошли переподготовку на новые образцы вооружения в профильных учебных центрах, а также выполнили практические стрельбы из нового вооружения на полигонах в Оренбургской и Астраханской областях.

Справочно:

26 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войсковой противовоздушной (ПВО). 26 декабря 1915 г. в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего №368 началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям.

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск (ПВО СВ) — род войск Сухопутных войск Российской Федерации, предназначенный для прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения противника при ведении общевойсковыми объединениями и соединениями боевых действий, совершении перегруппировок и расположении на месте.

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