25.12.2020 (14:30)

Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЦВО заступили на первое боевое дежурство в Свердловской области

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), заступили на первое боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области.

Личному составу полка в торжественной обстановке был зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, расчеты С-400 «Триумф» привели ЗРС в готовность номер один и приступили к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны.

Перед заступлением на боевое дежурство расчеты новых ЗРС успешно завершили курс переподготовки на новые образцы вооружения в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

Переподготовка расчетов проводилась с середины января 2020 года в связи с перевооружением полка на ЗВО С-400 «Триумф». Специалисты зенитных ракетных войск ЦВО прошли курсы по ведению радиолокационной разведки, сопровождению воздушных целей и отработке норматива по переводу в готовность номер один ЗРС С-400.

После переподготовки экипажи ЗРС выполнили программу начальных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области. Перевооружение на системы С-400 «Триумф» позволило увеличить боевой потенциал зенитного-ракетного полка в два раза.

Справочно:

ЗРС С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Зенитный ракетный полк ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга, именно его военнослужащие 1 мая 1960 года ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

За выполнение боевой задачи по уничтожению самолета-шпиона на высоте более 20 тыс. метров всему личному составу зенитной артиллерийской части была объявлена благодарность от имени Председателя Совмина СССР, а 12 офицеров, солдат и сержантов получили правительственные награды.

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