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25.12.2020 (14:15)

С экипажами кораблей Новороссийской военно-морской базы проведены тренировки по борьбе за живучесть

В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Новороссийске прошла проверка экипажей кораблей по организации борьбы за живучесть, в ходе которой моряки ликвидировали пробоины в корпусе корабля, устраняли поступление забортной воды, локализовали и тушили пожар в корабельных помещениях с применением средств пожаротушения.

Проверка способности аварийно-спасательных групп к выполнению задач по предназначению была проведена на специальном учебно-тренировочном комплексе, позволяющем экипажам кораблей проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и тушением возгораний горюче-смазочных материалов и электрооборудования.

В ходе проверки экипажи всех кораблей продемонстрировали уверенные действия при наступлении аварийных ситуаций.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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