25.12.2020 (14:15)
С экипажами кораблей Новороссийской военно-морской базы проведены тренировки по борьбе за живучесть
В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Новороссийске прошла проверка экипажей кораблей по организации борьбы за живучесть, в ходе которой моряки ликвидировали пробоины в корпусе корабля, устраняли поступление забортной воды, локализовали и тушили пожар в корабельных помещениях с применением средств пожаротушения.
Проверка способности аварийно-спасательных групп к выполнению задач по предназначению была проведена на специальном учебно-тренировочном комплексе, позволяющем экипажам кораблей проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и тушением возгораний горюче-смазочных материалов и электрооборудования.
В ходе проверки экипажи всех кораблей продемонстрировали уверенные действия при наступлении аварийных ситуаций.