25.12.2020 (13:55)

В Самаре создано региональное отделение «Совета ветеранов спорта ЦСКА»

В декабре в Самаре появилось региональное отделение межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов спорта ЦСКА».

Сообщество создано по инициативе ветеранов самарского филиала ЦСКА и объединяет титулованных армейских спортсменов, специалистов и тренеров, которые внесли свой вклад в развитие регионального армейского спортивного движения. В разные годы силами этих людей создавались и развивались крупнейшие армейские организации спортивной направленности «СКА-16» и «ЦСК ВВС», последователем которых стал самарский филиал ЦСКА.

Кандидатура Валерия Громова была единогласно утверждена на организационном собрании единомышленников. По словам Валерия Громова, в числе основных задач реготделения – объединение ветеранов армейского спорта, сбор информации о ветеранах и увековечивание их памяти, а также военно-патриотическая работа и просветительская деятельность. На 2021 год запланировано создание аллеи Славы и Памяти, посвященной десяти сотрудникам «СКА-16». Все они – ветераны Великой Отечественной войны, известные и заслуженные деятели спорта. В честь них на территории УСК «Стара-Загора» будет высажена аллея из десяти елей, которые станут символом памяти и непоколебимой воли армейцев.

Сегодня региональное отделение «Совет ветеранов спорта ЦСКА» (г. Самара) объединило 12 человек, среди которых бывший начальник «СКА-16», подполковник запаса Александр Гусаров, в прошлом начальник ЦСК ВВС (1998-2001 г.г.), полковник в отставке, МСМК по пулевой стрельбе Сергей Черняк, бывший начальник ЦСК ВВС (2009-2012 г.г.), полковник в отставке, МСМК по пулевой стрельбе Владимир Ерохин.

Поддержали создание самарской региональной организации начальник ЦСКА, Самара Роман Махонин и член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА, Заслуженный работник физической культуры России, директор спортивной школы (комплексная, г. Одинцово) ЦСКА Виктор Цикунов. Он привез и вручил самарцам знамя вновь созданной региональной организации, удостоверения и знаки ветеранов спорта ЦСКА.

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