25.12.2020 (13:50)

Молодые лётчики Черноморского флота провели воздушные дуэли в небе над Крымом

Молодые лётчики многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели воздушные дуэли в небе над Крымом.

В ходе плановых учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили одиночные полёты, а также в составе пар и звеньев.

Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение лётчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано 6 самолётов из состава полка МА и ПВО ЧФ.

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