25.12.2020 (13:44)

В Хабаровском гарнизоне проходит второй этап вакцинации военнослужащих ВВО

В штабе Восточного военного округа и армии ВВС и ПВО стартовал второй этап вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции.

Ранее в специальных термических контейнерах вторая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» количеством 3600 ампул была доставлена в Хабаровск самолетом военно-транспортной авиации ВВО, после чего отправлена в соединения и воинские части Хабаровского гарнизона для проведения очередной вакцинации военнослужащих.

Прививание осуществляется внутримышечно одноразовыми медицинскими приборами с соблюдением санитарных мер защиты и использованием стерильных одноразовых перчаток, и в индивидуальных масках. После каждой процедуры производится дезинфекция помещений и рабочих мест.

Особенностью второго этапа вакцинирования является прививание вторым компонентом препарата «Спутник-V» военнослужащих, прошедших первое вакцинирование три недели назад. Данная категория перед началом процедуры проходит обязательный комплексный медицинский осмотр, включающий измерение артериального давления и температуры тела, аускультацию (выслушивание) звуков, исходящих от лёгких и бронхов. Кроме того, медицинским персоналом, участвующим в вакцинации, проводится опрос о состоянии здоровья военнослужащих и ощущениях, испытанных после приема первого компонента вакцины от коронавируса.

Сотрудники военных медицинских учреждений, участвующие в прививании, проходят дополнительный инструктаж.

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