25.12.2020 (13:30)

Фрегат «Адмирал Горшков» возвращается в пункт постоянного базирования после выполнения задач в Белом море

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершил выполнение плановых учебно-боевых задач в акватории Белого моря и приступил к переходу в главную базу Северного флота – Североморск. Новый 2021 год экипаж встретит дома.

Его экипаж выполнил несколько успешных испытательных стрельб гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Стрельбы были проведены из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря и по береговой цели, расположенной на полигоне Чижа в Архангельской области. В рамках испытаний были полностью подтверждены высокие скоростные и другие тактико-технические характеристики нового оружия.

Справочно:

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

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