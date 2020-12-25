25.12.2020 (13:10)

Молодое пополнение роты Почетного караула в общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье приняло военную присягу

В штабе объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прошла Военная присяга молодого пополнения осеннего призыва в роту Почетного караула (РПК). Воинский ритуал прошел в соответствии с историческими традициями.

Кандидаты на службу в РПК проходят жесткий отбор на всех этапах, начиная с районного военкомата, при этом учитывается желание самого призывника. Все военнослужащие РПК обладают высокими морально-деловыми качествами, большой силой воли, физическим развитием и ростом не ниже 180 см.

За время прохождения службы солдаты в совершенстве осваивают все строевые приемы и учатся виртуозно владеть своим главным оружием – самозарядным карабином Симонова. Военнослужащие РПК учувствуют во всех торжественных и официальных мероприятиях, которые проходят в объединение в Забайкалье.

Всего Военную присягу приняло свыше 20 военнослужащих осеннего призыва. Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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