25.12.2020 (12:57)

В отдельном соединении РХБ защиты Восточного военного округа прошел первый этап конкурса «Безопасная среда»

В отдельном соединении радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа, а также полку РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Приморье прошел первый этап конкурса «Безопасная среда». Это соревнование проводится в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021).

На соревнования, которые проходят в г. Лесозаводск (Приморский край), привлекаются 6 расчетов от подразделений армии и отдельного соединения РХБ защиты. В общей сложности порядка 30 специалистов и 12 единиц военной и специальной техники.

Военнослужащим химикам разведчикам предстоит помимо общевойсковых дисциплин, показать свои навыки на индивидуальной гонке: обнаружить на местности источники ионизирующего излучения с помощью переносного измерителя мощности дозы ИМД-2НМ и обозначить их места специальными знаками, а также провести дегазацию макета зараженного объекта. Механики-водители на скоростном этапе трассы преодолеют змейку, ров, проход в минно-взрывном заграждении и другие специальные препятствия.

Полк РХБ защиты общевойсковой армии ВВО в Приморье, сформирован 25 декабря 2014 года. Сегодня военнослужащие соединения празднуют шесть лет со дня образования. Ежедневно силами личного состава полка, с начала распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проводят дезинфекцию военных объектов в зоне ответственности объединения.

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