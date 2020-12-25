25.12.2020 (12:40)
В Забайкалье завершился первый этап конкурса среди специалистов беспилотной авиации «Соколиная охота»
В Забайкальском крае завершился первый этап конкурса «Соколиная охота» среди специалистов беспилотной авиации общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО). Военнослужащие соревновались в знании теории и в практическом управлении беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Орлан-10».
Перед участниками стояли задачи по поиску целей, наведению и корректировке огня артиллерии на выявленный объект. Команды выполняли нормативы с беспилотными летательными аппаратами и сдавали зачеты по военной топографии.
В конкурсе участвовало более 50 специалистов беспилотной авиации.
В ходе первого этапа конкурса «Соколиная охота» определены лучшие команды, которые и будут состязаться во втором этапе конкурса. Затем будет сформирована команда объединения ВВО в Забайкалье для участия в окружном этапе.