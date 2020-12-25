25.12.2020 (12:02)

Новым препаратом «Спутник-V» вакцинировали медицинский персонал многофункционального центра в Республике Бурятия

В поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, вакцинировали 80 человек медицинского персонала многофункционального медицинского центра, которые постоянно находятся в зоне риска.

Перед процедурой все прошли тщательный медицинский осмотр. Прививание осуществлено внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.

В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлен контроль состояния их здоровья.

Ранее вакцина была доставлена из федерального центра самолетом военно-транспортной авиации в Забайкальский край, после чего вертолетом, в условиях необходимых для сохранения свойств препарата, доставили на аэродром Восточный (Бурятия).

Напомним, что первый комплект отечественной вакцины получили 15 человек в начале декабря текущего года из числа командования общевойсковым объединением ВВО. По истечении 21 дня после первого прививания, медперсонал осуществил повторное вакцинирование военнослужащих.

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