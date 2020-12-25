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25.12.2020 (12:24)

С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проведено занятие по вождению автомобильной техники в зимних условиях

На Сахалине с водителями армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) проведено занятие по вождению автомобильной техники в условиях гололеда, заснеженных дорог и плохой видимости.

В ходе практических занятий на специально подготовленном учебно-тренировочном комплексе армейского корпуса ВВО молодые водители отработали элементы маневрирования, безопасного ускорения и торможения, прохождения маршрута по гололёду, заснеженным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности.

Всего к занятиям по вождению в условиях пересечённой местности и заснеженности дорог привлекалось около 100 военнослужащих армейского корпуса ВВО, было задействовано боле 20 единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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