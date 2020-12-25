25.12.2020 (11:20)

Военнослужащие ЦВО в ходе учения отработали новый способ защиты наземных объектов от беспилотных летательных аппаратов противника

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) впервые провели учение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами совместно с расчетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоразведки и аэрозольного противодействия. Учение завершилось сегодня на полигоне в Челябинской области.

В ходе практических действий было отработано три тактических эпизода. Расчеты комплексов радиоразведки обнаружили частоты управления беспилотных летательных аппаратов, ведущих подготовку к взлету, и передали данные на командный пункт.

Затем специалисты РЭБ провели подавление каналов связи и навигации, предотвратив взлет дронов. Во втором эпизоде расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемы район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3.

На завершающем этапе учения беспилотники были обнаружены и условно уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Панцирь-С» на высотах от 350 метров до 3000 метров на удалении до 12 километров.

Роль воздушного противника выполняли беспилотные летательные аппараты «Тахион» и «Орлан-10», имитирующие цели, действующие на малых и предельно малых высотах. Координаты обнаруженных целей передавались расчетам боевых машин «Тор-М1» и «Панцирь-С» условно уничтожавшим цели на высотах от 350 метров до 3000 метров на удалении до 12 километров.

В рамках учения зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Панцирь-С» совместно с расчетами РЭБ, радиоразведки и аэрозольного противодействия впервые действовали в составе единой системы противовоздушной обороны защищаемого района.

В учении были задействованы экипажи станций подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», расчеты термодымовых машин «ТДА-3», радиолокационных станций «Подлет-К1» и «Ниобий» и боевых машин «Тор-М1», «Панцирь-С», более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

Комплексное учение по противовоздушной обороне прошло в преддверии 105-летней годовщины со дня образования войск ПВО Сухопутных войск России, которая будет отмечаться в Вооруженных Силах 26 декабря.

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