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25.12.2020 (10:51)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили боевые стрельбы в горах Дагестана

На полигоне Аданак в Дагестане с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) проведено тактическое учение с боевой стрельбой.
В рамках учения батальонная тактическая группа морской пехоты скрытно выдвинулась на боевой технике в район сосредоточения. Затем в ходе наступательных действий военнослужащие совершили марш на полигоне Аданак, где заняли боевые позиции. Огневую поддержку БТГр осуществляли приданные артиллерийские подразделения.
Развернувшись с марша, расчёты 120-мм миномётов 2С12 «Сани» провели боевую стрельбу по обнаруженным целям осколочно-фугасными минами. Сосредоточенным огнём миномётчики подавили огневые точки и артиллерию условного противника.
В свою очередь, в ходе наступательного боя основные силы БТГр при поддержке артиллерии и бронетехники провели блокирующие, рейдовые и обходящие действия. В результате боевой стрельбы из штатного вооружения «черные береты» поразили более 300 мишеней, имитирующих боевую технику, огневые средства и живую силу «противника».
Всего на учение привлекалось около 500 военнослужащих КФл, было задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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