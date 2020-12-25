25.12.2020 (10:34)
Каспийская флотилия получила первую партию двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак»
Каспийская флотилия (КФл) получила первую партию двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства.
Вакцинацию военнослужащих флотилии от COVID-19 будут проводить медицинские специалисты поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в Каспийске. Для организации вакцинации назначены две прививочные бригады.
В первую очередь вакцину получит медицинский персонал, командный состав и офицеры управления штаба КФл, военнослужащие из состава дежурных смен, а также личный состав выполняющий служебные задачи на боевом дежурстве.
Получение флотилией второй партии вакцины от коронавирусной инфекции запланировано через 21 день.
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