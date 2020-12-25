Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.12.2020 (09:45)

Инструкторы ВС РФ завершили занятия по горнолыжной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии

Инструкторы по горной подготовке ВС РФ завершили занятия по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение двух недель военнослужащие совершенствовали приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска. Им также довели теоретические знания об особенностях структуры снежных покровов и ледников в горах, влиянии различных погодных условий на состояние снега.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие совершили восхождение на вершину горы Эльбрус (высота 5642 м над уровнем моря), входящую в список высочайших вершин мира «Семь вершин».

На занятия по горной подготовке было привлечено более 100 военнослужащих из всех военных округов ВС РФ, а также курсантов Военного института физической культуры (ВИФК).

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии
Военные медики Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного госпиталя в Симферополе
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря
Около 2000 военнослужащих, призванных осенью, начали прохождение службы на кораблях и в воинских частях Черноморского флота

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false