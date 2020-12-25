25.12.2020 (09:45)

Инструкторы ВС РФ завершили занятия по горнолыжной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии

Инструкторы по горной подготовке ВС РФ завершили занятия по горнолыжной специальной подготовке в спортивном центре «Терскол» в Кабардино-Балкарии.

В течение двух недель военнослужащие совершенствовали приемы перемещения на лыжах по снежному покрову и льду с применением специального инвентаря, способы подъема на склоны и скоростного спуска. Им также довели теоретические знания об особенностях структуры снежных покровов и ледников в горах, влиянии различных погодных условий на состояние снега.

На завершающем этапе подготовки военнослужащие совершили восхождение на вершину горы Эльбрус (высота 5642 м над уровнем моря), входящую в список высочайших вершин мира «Семь вершин».

На занятия по горной подготовке было привлечено более 100 военнослужащих из всех военных округов ВС РФ, а также курсантов Военного института физической культуры (ВИФК).

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