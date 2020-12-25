25.12.2020 (09:24)
Новороссийские десантники первыми в ВДВ приступили к вакцинации личного состава от COVID-19
В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась плановая вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции.
В первую очередь вакцину получили военные медики, которые ежедневно занимаются профилактикой простудных заболеваний, военнослужащих, несущих боевое дежурство, и командование воинских частей соединения.
Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии, знакомятся с правилами поведения при вакцинации, а при отсутствии жалоб на самочувствие следуют в процедурный кабинет.
На первом этапе десантники гвардейского соединения получили более 300 доз вакцины от COVID-19. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная и вводится с промежутком в 21 день.
Вакцинация личного состава личного состава Воздушно-десантных войск проходит в плановом порядке.