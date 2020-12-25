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25.12.2020 (09:24)

Новороссийские десантники первыми в ВДВ приступили к вакцинации личного состава от COVID-19

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась плановая вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции.

В первую очередь вакцину получили военные медики, которые ежедневно занимаются профилактикой простудных заболеваний, военнослужащих, несущих боевое дежурство, и командование воинских частей соединения.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии, знакомятся с правилами поведения при вакцинации, а при отсутствии жалоб на самочувствие следуют в процедурный кабинет.

На первом этапе десантники гвардейского соединения получили более 300 доз вакцины от COVID-19. Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная и вводится с промежутком в 21 день.

Вакцинация личного состава личного состава Воздушно-десантных войск проходит в плановом порядке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина
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