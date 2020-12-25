25.12.2020 (10:16)

В Мурманской области проведены тренировки с подразделением дальней авиации по противодействию терроризму

В Мурманской области на авиабазе Оленья прошла комплексная тренировка с подразделением антитеррора дальней авиации с выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были холостые боеприпасы.

Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба авиационного полка дальней авиации подполковника Сергея Филиппова.

«В авиационном полку уделяется большое внимание противодействию терроризму, отработке элементов безопасности военной службы и жизнедеятельности военнослужащих всех категорий. Данные мероприятия проводятся на постоянной основе, в различных вариантах действий условного противника на импровизированных театрах боевых действий», - сообщил он.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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