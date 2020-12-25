25.12.2020 (09:09)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили плановые полеты в сложных метеорологических условиях

В Мурманской области летчики дальней авиации выполнили плановые полеты на дальних бомбардировщиках Ту-22м3 в сложных метеорологических условиях. Особенностью данной летной смены являлось обильное выпадение снежных осадков и сильный боковой ветер, около 8 метров в секунду.

Данная летная смена являлась первой в новом учебном году проводимая при метеоминимуме.

Экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне, а также элементы взаимодействия с группой руководства полетами при ограниченной видимости в светлое и темное время суток.

«К полетам привлекался опытный инструкторский состав, молодые офицеры наглядно могли видеть, как выполняются подобные летные смены. Основной задачей данных мероприятий является поддержание уровня натренированности и боеготовности экипажей выполнять полеты в любых погодных условиях», - сообщил командир авиационного полка полковник Олег Тимошин.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

Всего за летную смену было совершено 7 вылетов, а также задействовано 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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