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25.12.2020 (08:16)

Амурское отделение ДОСААФ третий год подряд признано лучшим в России

В 2020 году амурское региональное отделение ДОСААФ подготовило для Восточного военного округа 222 специалиста и активно работало по военно-патриотической подготовке молодежи. По итогам текущего года региональное отделение ДОСААФ России по Амурской области третий год подряд признано лучшим в стране.

Отделение вело подготовку специалистов по шести специальностям. Молодые люди освоили специальности водителей категорий «С», «D» и «Е», водителей многоцелевых тягачей МТЛБУ, пневмоколесных кранов и водитель-парашютист.

В текущем году подготовка допризывников в отделении была организована с повышенными мерами противоэпидемического характера. Несмотря на ряд ограничений, коллективу Амурского ДОСААФ удалось полностью выполнить план, а по отдельным специальностям подготовить больше специалистов. Одним из самых лучших результатов явилась подготовка водителей-парашютистов, обучение которых стартовало в прошлом году. Особое внимание уделялось подготовке водителей, особенно востребованных в ВВО.

В рамках военно-патриотической подготовки призывников отделение проводило ряд соревнований и мероприятий посвященных  75 годовщине Великой Победы. В следующем году сотрудники общества планируют более активно развивать юнармейское движение в регионе.

Также отделение ДОСААФ развивает стрелковые направления, картинг, мотоциклетный спорт, судомоделирование и авиамоделирование. В 2021 году планируется открыть новое направление - робототехника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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