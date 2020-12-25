25.12.2020 (07:37)

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вошел в состав Тихоокеанского флота

Сегодня во Владивостоке состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага на новейшем корвете проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Церемония прошла на причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной в центре столицы Приморья.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага на основании приказа Главнокомандующего ВМФ корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В митинге, посвященном событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители Амурского судостроительного завода, где создавался корабль, губернатор Приморского края, ветераны Военно-Морского Флота. Для участия в церемонии, специальным бортом морской авиации ТОФ во Владивосток прилетели родители и родственники Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни 10 лет назад спас от гибели экипаж эсминеца «Быстрый».

Выступая на митинге адмирал Сергей Авакянц напомнил о героическом подвиге Алдара, поблагодарил родителей за воспитание сына. Также он поздравил личный состав соединения надводных кораблей ТОФ с приёмом нового корабля и пожелал экипажу новейшего корвета успехов в службе, с честью и достоинством служить на новейшем корвете.

Справочно :

«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» - третий в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, строящихся на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота, был заложен в Комсомольске-на-Амуре 22 июля 2015 года. Минувшим летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний. Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

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