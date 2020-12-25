25.12.2020 (07:30)

Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии

Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи местному населению в борьбе с COVID-19 в Южной Осетии и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя Западного военного округа совершит марш своим ходом на штатной технике из Цхинвала протяженностью около 2 тыс. км в подмосковное Алабино.

С момента начала функционирования мобильного госпиталя в Южной Осетии вылечено около 200 пациентов, проведено более 2 тыс. ПЦР-исследований, 1,6 тыс. лабораторных исследований, специалисты мобильного госпиталя оказали амбулаторно-консультативную помощь около 1,5 тыс. человек.

«Всем гражданам республики оказана полноценная помощь в виде противовирусной терапии, антибактериальной терапии, стоматического лечения, кислородной терапии и витаминотерапии. Также выполнялись инструментальные исследования: рентгенограмма, кардиограмма и общие анализы крови. При возникновении каких-либо проблем в организации лечения пациентов местная власть помогала нам в полном объеме», – заявил начальник инфекционного отделения мобильного госпиталя, капитан медицинской службы Игорь Гришин.

Справочно :

Колонна мобильного госпиталя Западного военного округа прибыла в Южную Осетию 27 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19 по просьбе руководства региона.

На следующий день российские военные развернули в Цхинвале на территории стадиона «Олимп» мобильный госпиталь на 100 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для лечения в стационарных условиях пациентов с различными патологиями, в том числе инфекционного профиля.

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