25.12.2020 (06:43)

Расчеты гаубиц «Мста-С» и РСЗО «Град» ВВО уничтожили технику условного противника по целеуказанию от БПЛА на учении в Еврейской автономии

Военнослужащие артиллерийских подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили колонны и скопление техники условного противника из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и 152-мм гаубиц «Мста-С» на полигоне в Еврейской автономии.

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили механизированные колонны условного противника и передали разведданные на командные пункты. Для их уничтожения были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Мста-С». Расчеты РСЗО «Град» завершили уничтожение резервов «противника».

Стрельбы выполнялись как в составе батарей, так и одиночными расчетами днем и ночью.

Кроме того, артиллеристы оборудовали и замаскировали позиции, организовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

В стрельбе приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники.

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