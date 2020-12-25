25.12.2020 (07:00)

Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками одной из школ Степанакерта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели занятия по мерам безопасности с учениками одной из школ Степанакерта

Военнослужащие российского Центра гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе провели урок миротворца для учеников общеобразовательной школы г. Степанакерт, на котором рассказали школьникам об особенностях и специфике миротворческой деятельности подразделений российских миротворческих сил.

Кроме того, российские миротворцы провели с учениками занятия по соблюдению требований безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Школьникам рассказали о классификации взрывных устройств и действиях при обнаружении взрывоопасных предметов. Также специалисты продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи.

Военнослужащие центра разминирования продемонстрировали образцы экипировки российских военнослужащих, - общевойсковой комплект разминирования ОВР-2, предназначенного для защиты сапера от поражающих факторов взрыва, миноискатели ИМП-С2 и переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», обнаруживающий взрывные устройства на основе радиоэлектронных компонентов и схем.

Всего в занятиях приняли участие более 80 учеников средних и старших классов, учителя и родители школьников.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице