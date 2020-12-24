24.12.2020 (21:25)

В РВСН проводится плановая вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на добровольной основе проводится плановая вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции.

Перед началом процедуры военнослужащие проходят необходимый медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

В первую очередь вакцину получают военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

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