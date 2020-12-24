24.12.2020 (20:49)

В Нижегородской области разведчики ЗВО уничтожили дозор условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках ротного тактического учения отработали уничтожение наблюдательного дозора условного противника.

В ходе мероприятия с военнослужащими были проведены контрольные занятия по скрытному передвижению и занятию более выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенью для метания ножей стали ростовые манекены, имитирующие наблюдательный дозор. Военнослужащие получали зачет только в случае попадания в зоны, обозначающие жизненно важные органы противника.

Всего в занятии принимали участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

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