Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2020 (20:49)

В Нижегородской области разведчики ЗВО уничтожили дозор условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках ротного тактического учения отработали уничтожение наблюдательного дозора условного противника.

В ходе мероприятия с военнослужащими были проведены контрольные занятия по скрытному передвижению и занятию более выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенью для метания ножей стали ростовые манекены, имитирующие наблюдательный дозор. Военнослужащие получали зачет только в случае попадания в зоны, обозначающие жизненно важные органы противника.

Всего в занятии принимали участие около 200 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Белгородской области завершился оперативный сбор с командирами воинских частей и соединений общевойсковой армии ЗВО
Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО провели снос более 50 зданий в ходе специального учения в пяти регионах страны
В Курской области прошли состязания за звание лучшего расчёта РХБ защиты ЗВО
Юнармейцы из Приднестровья представили военнослужащим ОГРВ ПРРМ видеоролик, посвящённый генералиссимусу Александру Суворову

Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false