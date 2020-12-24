24.12.2020 (21:24)

В словацком Зволене завершена установка мемориальных плит с именами захороненных красноармейцев

В словацком городе Зволен на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии завершена установка мемориальных плит с именами захороненных там советских военнослужащих — 11327 человек.

Сотрудники Представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в Словацкой Республике составляли этот именной список более двух лет. Им потребовалось скрупулезно и тщательно исследовать архивы российского военного ведомства. Исследованы донесения о безвозвратных потерях, документы из полевых госпиталей, книги погребения, приказы об исключении из списков, журналы боевых действий, хранящиеся на порталах «Память народа», ОБД «Мемориал», «Подвиг народа».

Кроме того, была проведена работа с реестром воинских захоронений МВД Словакии, органом ответственным в стране за военно-мемориальную деятельность. Сопоставлены исторические и современные карты республики в местах, где шли бои в период Второй мировой войны.

Также ввелась постоянная работа с обращениями граждан — родственниками участников Великой Отечественной войны, освобождавших Словакию от фашизма. Проверялась поступавшая от них информация и, в случае подтверждения, что указанный красноармеец погиб на территории Словацкой Республики, его имя по согласованию с МВД Словакии вносилось в паспорт воинского захоронения и в список для нанесения на мемориальные плиты.

Этот масштабный и благородный проект объединил несколько поколений и две страны. К архивной работе также подключились сотрудники Посольства РФ в Словакцкой Республике, волонтеры из разных городов России, соотечественники, проживающие в Словакии, словацкие школьники, учителя, общественные деятели, историки, ветераны, для которых важно сохранить память о подвигах Красной Армии в знак благодарности за их свободу.

Сотрудники Представительства Минобороны России в Словакии разработали для неравнодушных добровольцев подробную инструкцию, как работать с базами данных российского военного ведомства, размещенными в открытом доступе.

После этого состоялся финальный этап — окончательная проверка именного списка захороненных, исключение из него дублирующихся имен, исправление технических неточностей, после чего начались работы над созданием макетов памятных таблиц и их установкой.

В год 75-й годовщины Великой Победы глобальный проект завершен. На кладбище в городе Зволен теперь можно увидеть 120 мемориальных плит с именами воинов Красной Армии, которые там покоятся.

Исследовательская работа Представительством Минобороны России в Словакии продолжится, чтобы вернуть из небытия имя каждого героя, похороненного там, и увековечить его память.

Всего на Центральном военно-мемориальном кладбище Красной Армии в Зволене в 320 одиночных и 18 братских могилах захоронены 17280 советских солдат и офицеров. Кладбище было открыто в 1946 году. Сюда в послевоенные годы были перезахоронены останки военнослужащих Красной Армии, эксгумированные из ближайших районов.

Доминанта мемориального комплекса — 15-метровый обелиск, возведенный на ступенчатом основании, увенчанный пятиконечной металлической звездой и обрамленной оливковой ветвью. Военно-мемориальное кладбище является памятником культуры, охраняемым государством.

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