24.12.2020 (20:32)

В Белгородской области завершился оперативный сбор с командирами воинских частей и соединений общевойсковой армии ЗВО

В Белгородской области в рамках подготовки к проведению занятий в новом учебном году завершился оперативный сбор с командирами воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе мероприятия прошло обучение командного состава на более чем 30 учебных местах: по огневой, инженерной, специальной, тактической, военно-медицинской, разведывательной, военно-политической и РХБЗ подготовке.

Офицеры изучили новые формы организации боевой подготовки, методики организации командно-штабных учений, тренировок по приведению войска в высшие степени боевой готовности, а также особенности полевых выходов.

Особое внимание уделялось вопросу внедрения опыта современных локальных конфликтов в различных масштабах учений, которые будут организованы в 2021 году, ведению оборонительных и наступательных действий с применением беспилотных летательных аппаратов, изучению боевых возможностей вооружения и военной техники, полученных в 2020 году.

В оперативном сборе под руководством командующего гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией ЗВО приняло участие свыше 100 командиров и начальников штабов частей и соединений общевойскового объединения ЗВО, а также около 500 военнослужащих, обеспечивавших работу учебных точек.

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