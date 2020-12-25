25.12.2020 (05:00)
Военные медики Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного госпиталя в Симферополе
Военнослужащие Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного госпиталя и установке специального оборудования.
Накануне личный состав медицинского отряда специального назначения Южного военного округа прибыл в город Симферополь. Самолетами военно-транспортной авиации из Ростова-на-Дону в кратчайшие сроки были переброшены 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.
Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе будут развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.
В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.