25.12.2020 (05:00)

Военные медики Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного госпиталя в Симферополе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные медики Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного госпиталя в Симферополе

Военнослужащие Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного госпиталя и установке специального оборудования.

Накануне личный состав медицинского отряда специального назначения Южного военного округа прибыл в город Симферополь. Самолетами военно-транспортной авиации из Ростова-на-Дону в кратчайшие сроки были переброшены 100 военнослужащих и около 100 тонн материальных средств.

Мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек и представляет собой медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе будут развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь будет оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу разворачиваются два мобильных госпиталя Минобороны России в целях оказания медицинской помощи жителям полуострова Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился с просьбой о развертывании госпиталей на 200 коек в Ялте и в Симферополе.

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