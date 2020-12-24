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24.12.2020 (19:56)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО провели снос более 50 зданий в ходе специального учения в пяти регионах страны

Военные инженеры общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили свыше 50 зданий в ходе специального учения в Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской и Тамбовской областях.

Специалисты инженерных войск провели снос сооружений, на месте которых будут созданы новые объекты учебно-материальной, приказарменной и административной инфраструктуры. Здания сносились механизированным способом при помощи тяжелой инженерной техники: инженерных машин заграждения ИМР-2, тяжёлых тягачей БАТ, универсальных дорожных машин УДМ, кранов-манипуляторов и экскаваторов. После сноса была проведена обязательная расчистка завалов и дорог.

Всего к работам привлекалось более 500 военнослужащих для обеспечения безопасности проведения тактико-специального учения, а также военных специалистов инженерных войск общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , Инженерные войска
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