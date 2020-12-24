24.12.2020 (21:13)

В Тульском соединении Воздушно-десантных войск прошел учебно-методический сбор с командирами батальонов

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении в соответствии с планом боевой подготовки под руководством командира соединения гвардии полковника Евгения Тонких проведен учебно-методический сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями.

Основной целью сбора являлось изучение требований руководящих документов по проведению мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности в частях и подразделениях соединения.

В ходе занятий в соответствии с планом учебно-методического сбора проводились мероприятия по выработке единого понимания действий при приведении подразделений в высшие степени боевой готовности. Основной упор делался на практические действия военнослужащих с получением сигнала, уточнен порядок работы командиров воинской частей, отработаны действия при снятии техники с хранения, порядок действий в районе формирования колонн.

Учебно-методический сбор с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями проводился с 22 по 23 декабря на полигонах в Тульской области. В мероприятии принимали участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание уделялось внедрению в учебный процесс единых перспективных форм и методов обучения командиров и подчиненного личного состава.

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