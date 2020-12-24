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24.12.2020 (19:43)

В Курской области прошли состязания за звание лучшего расчёта РХБ защиты ЗВО

На полигоне Постоялые дворы в Курской области прошли состязания за звание лучшего расчёта отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО).

В ходе соревнований специалисты РХБ защиты на время проводили разведку местности после условной техногенной катастрофы, развернули посты дегазации, дезинфекции и дезактивации, организовывали дозиметрический и химический контроль, провели обработку военной техники, а также ликвидировали последствия «техногенной аварии» на специально подготовленной полосе препятствий.

Кроме того, расчёты выполнили постановку термодымовой завесы для прикрытия техники и отработали противодиверсионные приёмы.

Всего в состязании приняли участие порядка 200 специалистов отдельной бригады РХБ защиты ЗВО, было задействовано около 30 единиц современной техники: разведывательные химические машины РХМ-6, термодымовые аппаратуры ТДА-3 и авторазливочные станции АРС-14КМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Боевая подготовка
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