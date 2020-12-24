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24.12.2020 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее имени Суворова

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Васильевича Суворова.

Музей находится на территории военного городка ОГРВ ПРРМ, в здании, которое было построено одновременно с возведением Срединной крепости в 1792 году под руководством полководца Суворова.

Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности Александра Васильевича Суворова, его полководческому искусству, в ней также размещены предметам быта XVIII века.

Музей Суворова является одним из залов музея Боевой славы ОГРВ ПРРМ, который включает в себя зал Великой Отечественной войны, зал Афганской войны и зал, посвященный миротворческой операции в Приднестровье.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Культура , Социальное развитие , Приднестровье , Музеи
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