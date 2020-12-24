24.12.2020 (19:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее имени Суворова
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев экскурсию по музею имени Александра Васильевича Суворова.
Музей находится на территории военного городка ОГРВ ПРРМ, в здании, которое было построено одновременно с возведением Срединной крепости в 1792 году под руководством полководца Суворова.
Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности Александра Васильевича Суворова, его полководческому искусству, в ней также размещены предметам быта XVIII века.
Музей Суворова является одним из залов музея Боевой славы ОГРВ ПРРМ, который включает в себя зал Великой Отечественной войны, зал Афганской войны и зал, посвященный миротворческой операции в Приднестровье.
Новости по теме:
В Подмосковье военнослужащие Таманской дивизии ЗВО поздравили 96-летнего ветерана с наступающим Новым годом
Метки: