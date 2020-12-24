Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.12.2020 (19:17)

Юнармейцы из Приднестровья представили военнослужащим ОГРВ ПРРМ видеоролик, посвящённый генералиссимусу Александру Суворову

Юнармейцы из Приднестровья представили военнослужащим Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) видеоролик, посвященный генералиссимусу Александру Суворову.

В видеоролике юнармеец читает стих, посвященный Александру Васильевичу, на фоне памятника полководцу, установленного в Тирасполе.

В ходе мероприятия военнослужащие организовали для юнармейцев просмотр фильма из цикла «Военная приемка. След в истории: Суворов. Штурм Измаила». Фильм снимался в Бендерской крепости, а актерами выступили военнослужащие ОГРВ ПРРМ.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения военнослужащие ОГРВ ПРРМ на постоянной основе сотрудничают с руководителями юнармейского движения в Приднестровье.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для юнармейцев в музее имени Суворова
Плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота приступила к выполнению задач по предназначению в Тартусе
На Балтийском флоте начался второй этап вакцинации от COVID-19
Краснодарские юнармейцы запустили граффити-акцию «Эстафета мира»

Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Приднестровье , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false