24.12.2020 (19:17)
Юнармейцы из Приднестровья представили военнослужащим ОГРВ ПРРМ видеоролик, посвящённый генералиссимусу Александру Суворову
Юнармейцы из Приднестровья представили военнослужащим Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) видеоролик, посвященный генералиссимусу Александру Суворову.
В видеоролике юнармеец читает стих, посвященный Александру Васильевичу, на фоне памятника полководцу, установленного в Тирасполе.
В ходе мероприятия военнослужащие организовали для юнармейцев просмотр фильма из цикла «Военная приемка. След в истории: Суворов. Штурм Измаила». Фильм снимался в Бендерской крепости, а актерами выступили военнослужащие ОГРВ ПРРМ.
В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения военнослужащие ОГРВ ПРРМ на постоянной основе сотрудничают с руководителями юнармейского движения в Приднестровье.
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