24.12.2020 (18:39)

Центральный архив Минобороны России оснастили современным полиграфическим оборудованием

В соответствии с поручением заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию современного полиграфического оборудования для оснащения типографии архива.

Данное оборудование позволит на более качественном уровне производить обработку и фондирование в цифровом формате архивных документов, в том числе представляющей историческую ценность.

Изготовленные с применением поставленного оборудования высококачественные фотокопии архивных документов позволят их размещать в средствах массовой информации, в том числе электронных, музейных и выставочных экспозициях и тем самым донести историческую правду до широкого круга пользователей.

Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации продолжится работа по оснащению объектов Министерства обороны Российской Федерации современными техническими средствами военно-политической работы.

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