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24.12.2020 (16:31)

Артиллеристы ЦВО уничтожили высокомобильные и укрепленные цели на учении в Сибири

Военнослужащие артиллерийских подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Кемеровской области уничтожили высокомобильную технику, танки и укрепленные огневые точки условного противника.

По замыслу учения, артиллерийским расчетам необходимо было уничтожить линию оборону условного противника с укрепленными огневыми точками, высокомобильной и бронированной техникой, которые были обнаружены беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Орлан-10». Военнослужащие на штатной технике выдвинулись в район выполнения учебно-боевых задач, заняли огневые позиции и поразили цели беглым и сосредоточенным огнем на дальности до 50 км из вооружения 152-мм самоходных гаубиц (САУ) 2С19 «Мста-С», реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и «Ураган». Контроль поражения целей осуществляли БпЛА «Орлан-10», которые действовали в едином разведывательно-огневом комплексе.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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