24.12.2020 (18:30)

Понижение температуры не повлияет на боевую подготовку военнослужащих ВВО в Республике Бурятия

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, усилены меры безопасности в связи с ожидающимися сильными морозами.

При низких температурах занятия проходят в специальных учебных классах, на тренажерах, в спортивных залах и приказарменной учебно-материальной базе, которая позволяет изучать штатное вооружение и военную технику, а также отрабатывать нормативы по боевой подготовке.

При несении службы в караулах по охране военных объектов часовые несут службу по одному часу вместо двух, а также используют постовую форму одежды (тулупы, валенки, меховые рукавицы, балаклавы).

С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней.

На полигонах, в парках боевых машин развернуто более 20 пунктов обогрева личного состава, организованы выдача промежуточного питания, в частности, бутербродов, горячего чая. Для поддержания иммунитета в солдатское меню включены витаминные соки и салаты, сало, а также лук и чеснок.

Сильные морозы сохранятся в Бурятии в течении следующей недели. В ряде районов температура воздуха опустится до минус 34-36 градусов.

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