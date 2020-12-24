24.12.2020 (15:27)

Авиация армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожила группировки условного противника в ходе учения на Дальнем Востоке

Авиация армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Восточного военного округа (ВВО) уничтожила группировки условного противника в ходе летно-тактических учений с боевым применением, проведенных на Дальнем Востоке.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, многоцелевых истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 вылетели в заданные районы выполнения летно-тактических задач по предназначению.

Успешно преодолев и подавив зону противовоздушной обороны, летчики обнаружили укрепленные и замаскированные позиции, живую силу, тяжелую артиллерию, бронетехнику условного противника и открыли огонь на поражение.

В результате боевого применения неуправляемыми ракетными снарядами и авиационными бомбами экипажи уничтожили группировку условного противника.

Летно-тактические учения проводились в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях на полигонах Восточного военного округа Литовка, Новосельский и Мухор-Кондуй.

Бомбометание осуществлялось по статическим и движущимся наземным мишеням, имитирующим наступающего противника.

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