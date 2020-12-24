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24.12.2020 (18:27)

Новому пополнению операторов научных рот рассказали о перспективах службы в технополисе «ЭРА»

Сегодня представители Минобороны России провели ознакомительную беседу с новым пополнением операторов научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В непринужденной обстановке в формате видео-конференц-связи молодым ученым рассказали об уникальной инфраструктуре иннограда, где созданы все условия для развития, реализации имеющегося научного и творческого потенциала.

Операторам будет предоставлена возможность принять участие в исследованиях совместно с ведущими научно-исследовательскими организациями, предприятиями промышленности, а также известными учеными России.

Мероприятие проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

В ходе своего выступления генерал-майор Андрей Гончаров отметил: «Надеюсь, что предоставленное вам время службы в стенах Военного инновационного технополиса «ЭРА» будет использовано с максимальной эффективностью, как для укрепления обороноспособности страны, так и для выбора вашего жизненного пути и посвящения его разработкам перспективного вооружения, создания военных и двойных технологий мирового уровня».

«Вы – то ядро, вокруг которого строится весь потенциал сегодняшней военной науки, формируется необходимый технологический задел перспективных военных разработок», – добавил Андрей Гончаров.

Операторы научных рот были отобраны более чем из 4300 кандидатов. Конкурс составил 47 человек на место, что выше показателя предыдущего призыва на 34 %.

Справочно:

Всего в осеннюю призывную кампанию в Военный инновационный технополис «ЭРА» пришло молодое талантливое пополнение в количестве 93-х человек
из ведущих ВУЗов 33 регионов Российской Федерации, в том числе из Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Новосибирского государственного технического университета, Санкт-Петербургского государственного технологического института и Московского физико-технического института.

Суммарный средний балл призывников по диплому о высшем образовании составил 4,7.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная служба по призыву , Призыв , Научные роты , Наука , Технополис Эра
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