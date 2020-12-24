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24.12.2020 (18:04)

Комиссия ЦВО проверила мотострелковое соединение в Алтайском крае

Рабочая комиссия под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Юрия Петрова проверила  мотострелковое соединение, дислоцированное в Алтайском крае.

В течение трех дней рабочая группа проверила готовность подразделений бригады к выполнению учебно-боевых задач.

Особое внимание проверяющих было акцентировано на этапе боевой стрельбы при ведении маневренной обороны. По итогам проверки была дана высокая оценка боевой выучке, морально-психологическому состоянию личного состава и мотивации военнослужащих на достижение максимальных результатов в боевой подготовке.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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