24.12.2020 (18:22)

В Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа проходит первый этап конкурсов АрМИ-2021

Входящие в программу Армейских международных игр «АрМИ-2021» соревнования «Танковой биатлон» стартовали в танковом полку общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях. В недавно сформированном соединении эти игры проходят впервые.

На первый этап конкурса привлекается девять экипажей танков Т–72Б3, между которыми проходит напряженная борьба в искусстве вождения техники и точности стрельбы из штатного вооружения.

Военнослужащие проходят эстафету, преодолев маршрут с множеством препятствий, таких как минно-взрывные заграждения, курган, косогор, ров и многие другие. Экипажи поразят имитирующие танки мишени и низко летящие воздушные цели на дистанции от 600 до 1800 метров. За каждую непоражённую цель танкисты получают штрафной круг.

Конкурс проводится на общевойсковом полигоне Сергеевский в Приморье. До конца месяца будут определены лучшие экипажи, которые представят полк на армейском этапе соревнований.

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