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24.12.2020 (18:13)

Плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота приступила к выполнению задач по предназначению в Тартусе

Экипаж плавмастерской ПМ-82 Балтийского флота приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В соответствии с планом ротации плавмастерская совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе.

Основной задачей экипажа плавмастерской является поддержание высокой технической готовности кораблей оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

В составе экипажа ПМ-82 находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей. Технические помещения плавучей мастерской представляют из себя небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техподдержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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