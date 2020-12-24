24.12.2020 (18:13)
Плавмастерская ПМ-82 Балтийского флота приступила к выполнению задач по предназначению в Тартусе
Экипаж плавмастерской ПМ-82 Балтийского флота приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
В соответствии с планом ротации плавмастерская совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе.
Основной задачей экипажа плавмастерской является поддержание высокой технической готовности кораблей оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.
В составе экипажа ПМ-82 находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей. Технические помещения плавучей мастерской представляют из себя небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техподдержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования.