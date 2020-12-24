24.12.2020 (18:07)

Начальник Дальневосточного ВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов попрощался с Боевым знаменем и личным составом училища

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского состоялся торжественный ритуал прощания начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова с Боевым знаменем и личным составом учебного заведения.

Кроме военнослужащих училища, на мероприятие прибыли представители Главного командования Сухопутных войск ВС РФ, исполнительной власти и силовых ведомств Амурской области, а также ветераны училища. В своем слове они отметили, что Владимир Михайлович посвятил жизнь ратному служению Отечеству, а большую ее часть — службе в стенах дальневосточной кузницы кадров для Вооруженных Сил России. За 18 лет коллектив училища под его руководством добился наивысших результатов во многих направлениях и по праву неоднократно признавался лучшим в системе подготовки офицеров.

Владимир Грызлов выступил с ответным словом, поблагодарив «рокоссовцев» за добросовестную службу и пожелав не останавливаться на достигнутом, преумножая славные традиции училища.

В конце церемонии военнослужащие прошли торжественным маршем и исполнили гимн учебного заведения.

Руководство училищем до назначения нового начальника будет осуществлять один из заместителей.

Генерал-майор Владимир Грызлов 33 года отдал военному образованию, пройдя путь от курсанта до руководителя Дальневосточного ВОКУ. В 1973 году он с отличием окончил обучение, а в 2002 году был назначен начальником училища. За годы его руководства в ДВОКУ создана уникальная учебно-материальная база, введено обучение офицеров по горной и арктической специальностям, а также открыт специальный факультет для подготовки офицеров дружественных иностранных государств. Выступая на всеармейских и международных соревнованиях по различным направлениям, команды училища ежегодно занимают лидирующие позиции, показывая высочайший уровень школы боевого мастерства.

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