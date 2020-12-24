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24.12.2020 (18:06)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах приступили к выполнению боевых стрельб в составе отделений

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовал этап боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей боевых машин.

В ходе практических занятий военнослужащие в составе отделений отрабатывают ведение боевых действий в обороне и наступлении с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Мотострелки поражают мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, из вооружения МТЛБ, автоматов АК-74М, ручных пулеметов и гранатометов. При этом командиры отделений управляют огнём своих подразделений, а механики-водители совершенствуют свои навыки вождения в составе экипажей по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости и низких температур.

  Половина практических занятий пройдёт в темное время суток.
В ходе ночных стрельб военнослужащие будут применять современные ночные прицелы, а также осветительные ракеты.

В целях недопущения переохлаждения среди военнослужащих, места проведения полевых занятий оборудованы пунктами обогрева, где личный состав будет обеспечен горячим чаем.

В боевых стрельбах отделений задействовано более 1000 военнослужащих армейского корпуса ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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