24.12.2020 (18:01)

Военные спасатели ЦВО в 2020 году провели пять операций по обеспечению запусков и посадок космических кораблей «Союз МС»

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году провели пять операций по обеспечению безопасности запусков и посадок космических кораблей «Союз МС».

Военные спасатели, экипажи эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 совместно с армейской авиацией ЦВО обеспечили безопасность запусков двух пилотируемых космических кораблей «Союз МС-16» и «Союз МС-17» с космодрома «Байконур» в Республике Казахстан к Международной космической станции и провели три спасательные операции по поиску и эвакуации экипажей спускаемых аппаратов космических кораблей «Собз МС-13», «Союз МС-15» и «Союз МС-16».

Кроме того, в ходе учебного года и подготовке к участию в реализации государственных космических программ с авиационными спасателями ЦВО проводились специальные сборы, на которых специалисты ПС и ПДС выполнили около 5000 прыжков с парашютом из вертолёта и самолета, а также отработали навыки выживания и оказания первой помощи а безлюдной местности в различных климатических условиях.

Поисково-спасательный отряд ЦВО – уникальное подразделение, которое занимается специализированным обеспечением стартов и посадок пилотируемых космических кораблей. Почти за 20 лет личный состав и техника отряд выполнил около 80 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов ТПК «Союз» и 78 поисково-спасательных обеспечений запусков кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице