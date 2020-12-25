25.12.2020 (03:00)
Второй этап вакцинирования военнослужащих стартовал в Восточном военном округе
В Восточном военном округе стартовал второй этап вакцинирования военнослужащих препаратом «Спутник-V».
Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией второй компонент отечественной вакцины, по истечению трехнедельного срока, получили руководящий состав округа, общевойсковых объединений, военные медицинские специалисты, работающие в «красных зонах» военных медучреждений, а также военнослужащие несущие боевое дежурство.
Вакцинирование проходит в штабе округа, а также медицинских учреждениях Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия и Амурской области.
Перед процедурой все вакцинируемые прошли тщательный медицинский осмотр.
В течение всего срока вакцинации медицинские специалисты ВВО осуществляют контроль состояния их здоровья.