24.12.2020 (17:46)

В Приамурье более 2,5 тыс. мотострелков и разведчиков ВВО выведено на полигоны для боевых стрельб в составе подразделений

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной на территории Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской областей, началась массовая проверка боевыми стрельбами разведывательных и мотострелковых отделений. На полигоны вышли около 2,5 тыс. военнослужащих, которым предстоит днем и ночью в составе подразделений выполнять учебно-боевые задачи, максимально приближенные к современному общевойсковому бою.

Личный состав продемонстрирует умение действовать в обороне, наступлении и на марше. Большое значение будет уделено проверке командиров отделений при управлении подчиненными в быстро меняющейся тактической обстановке. Подразделения на практике отработают маневры малыми группами в отрыве от главных сил.

Ряд поставленных задач будет взято из опыта современных военных конфликтов. В частности, это умение противостоять беспилотным средствам воздушной разведки, отражению атак расчетов подвижных групп противотанковых комплексов и крупнокалиберных пулеметов.

Проверка отделений боевыми стрельбами продлится около месяца. По результатам каждый военнослужащий будет оценен. Все ошибки будут проанализированы и устранены.

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