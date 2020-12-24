24.12.2020 (17:41)

На Балтийском флоте начался второй этап вакцинации от COVID-19

Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 600 комплектов была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота.

Всего для вакцинирования личного состава на Балтийский флот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тыс. комплектов вакцины.

В настоящее время вакцинацию уже осуществили военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией, и других военных лечебных учреждений в Калининградской области.

Плановую вакцинацию проходят командный состав соединений и частей флота, экипажи кораблей, готовящиеся к выходу в море и военнослужащие, несущие боевое дежурство.

Вакцинация военнослужащих осуществляется строго по медицинским показателям, после прохождения приема у врача-терапевта. Все военнослужащие и гражданский персонал, кому был введен первый компонент вакцины, находятся под наблюдением медиков.

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