24.12.2020 (17:41)
На Балтийском флоте начался второй этап вакцинации от COVID-19
Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции в количестве 600 комплектов была доставлена в Калининград самолетом военно-транспортной авиации Балтийского флота.
Всего для вакцинирования личного состава на Балтийский флот в специальных термоконтейнерах будет доставлено около 3 тыс. комплектов вакцины.
В настоящее время вакцинацию уже осуществили военные медики и гражданский персонал военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией, и других военных лечебных учреждений в Калининградской области.
Плановую вакцинацию проходят командный состав соединений и частей флота, экипажи кораблей, готовящиеся к выходу в море и военнослужащие, несущие боевое дежурство.
Вакцинация военнослужащих осуществляется строго по медицинским показателям, после прохождения приема у врача-терапевта. Все военнослужащие и гражданский персонал, кому был введен первый компонент вакцины, находятся под наблюдением медиков.