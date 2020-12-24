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24.12.2020 (16:27)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал победителем командного чемпионата России по тхэквондо

В Воронеже прошел командный чемпионат России по тхэквондо. Армейцы завоевали одно «золото» и четыре «бронзы» в составе своих команд.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Ватутинки) Петр Штыльков (весовая категория до 87 кг) в составе мужской команды Москвы поднялся на первую ступень пьедестала почета командного чемпионата России по тхэквондо.

Сержант Рафаэль Камалов (до 58 кг), лейтенант Никита Кривейченко (до 74 кг) и рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Самара Сергей Кирсанов (до 87 кг) в составе мужской команды Санкт-Петербурга стали на командном чемпионате страны третьими.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) Махмадгири Мальсагов (свыше 87 кг) в составе смешанной команды также стал в Воронеже третьим.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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