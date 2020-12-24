24.12.2020 (17:07)

Боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф» ЦВО впервые заступят на боевое дежурство в Свердловской области

Завтра боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) впервые заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области.

В рамках торжественного мероприятия личному составу полка будет зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, расчеты С-400 «Триумф» приведут зенитные ракетные систем в готовность № 1 и приступят к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны.

Расчеты новых ЗРС успешно завершили курс переподготовки на новые образцы вооружения в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области. Переподготовка расчетов началась в середине января 2020 года в связи с перевооружением полка на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Специалисты зенитных ракетных войск ЦВО прошли курсы по ведению радиолокационной разведки, сопровождению воздушных целей операторами радиолокационных станций и отработке норматива по переводу в готовность номер один зенитных ракетных систем С-400. После переподготовки экипажи зенитных ракетных систем выполнили программу начальных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области. Перевооружение на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» позволило увеличить боевой потенциал зенитного-ракетного полка в два раза.

ЗРС С-400 «Триумф» предназначены для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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